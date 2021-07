Il Milan e l’agente di Kessie a colloquio: c’è stato nelle scorse ore il vertice atteso per parlare del rinnovo del centrocampista ivoriano

Incontro avvenuto: i dirigenti rossoneri, in particolare il ds Massara e l’agente di Franck Kessie, George Atangana, hanno avuto un primo incontro quest’oggi. Un vertice – già previsto – per parlare del rinnovo del centrocampista ivoriano, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Nazionale del proprio Paese. In scadenza di contratto nel 2022, il Milan vuole evitare il ripetersi dei casi Calhanoglu e Donnarumma e ha trovato terreno fertile nella volontà del calciatore di restare a Milano.

Proprio nei giorni scorsi l'ex Atalanta ha pubblicamente ammesso di voler proseguire la sua carriera con la maglia del Milan e di non considerare un problema la scadenza di contratto.

Milan, incontro con l’agente di Kessie: tutti i dettagli

Tutto lascia presagire quindi che la trattativa possa andare a buon fine anche se c'è da ridurre la distanza economica tra le parti: l'entourage di Kessie chiede un ingaggio da sei milioni di euro, senza bonus, mentre la società vorrebbe fermarsi ad una parte fissa di 5 milioni più bonus.

Anche di questo si è discusso nell’incontro odierno con la volontà delle parti che è di continuare insieme.