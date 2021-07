La Juventus lavora sul potenziamento del centrocampo. Non solo Locatelli per i bianconeri qualora riuscissero a piazzare almeno Ramsey

La nuova Juventus sta nascendo sotto gli occhi attenti di Massimiliano Allegri che ha recentemente ritrovato anche Cristiano Ronaldo. Il tecnico bianconero spera inoltre di avere quanto prima a disposizione un rinforzo a centrocampo, con Manuel Locatelli nome sempre caldo. Al netto dell’operazione legata al regista del Sassuolo però la Juventus potrebbe provare a mettere in piedi anche un’altra pista di spessore per innalzare vertiginosamente il tasso tecnico della squadra. In casa Real Madrid è in atto una vera e propria rivoluzione, e i bianconeri potrebbero anche provare ad inserirsi per un big di Ancelotti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

