Calciomercato Juventus, intrigo Mbappe-Ronaldo | Annuncio ‘ufficiale’

Il futuro juventino di Cristiano Ronaldo potrebbe essere legato a doppio filo a quello parigino di Kylian Mbappe. Il francese è uscito allo scoperto

La Juventus e Massimiliano Allegri hanno ritrovato un Cristiano Ronaldo molto sorridente e disponibile a mettersi al servizio dei bianconeri anche per la stagione ormai alle porte. Ciononostante le voci sul futuro del fenomeno di Funchal continuano ad inseguirsi, complice anche il finale dello scorso campionato dove era apparso sempre più lontano dal progetto bianconero, senza considerare anche il contratto in scadenza a giugno 2022 che lo lega al club di Agnelli solo per un’altra annata. Senza offerte concrete sul piatto però il futuro appare segnato con la probabile permanenza anche perchè il Paris Saint Germain punta dritto a trattenere Mbappe. Proprio il destino della stella francese è strettamente legato a quello di CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Mbappe-Ronaldo destini condivisi: l’annuncio

Nell’ipotesi in cui il Real Madrid riuscisse ad affondare il colpo decisivo per Mbappe, che pure ha il contratto in scadenza tra un anno, allora il PSG potrebbe andare su Ronaldo per la sua sostituzione. Chance che col passare del tempo si assottigliano sempre di più soprattutto dopo le ultime parole pronunciate dal campione del mondo transalpino. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del club parigino, Mbappe si è esposto ammettendo: “Il mio grande sogno è poter vincere la Champions League col Psg, sarebbe qualcosa di fantastico”.

Apertura importante quindi del fenomeno francese che potrebbe restare ancora all’ombra della Torre Eiffel, con buona pace di CR7.