Stefano Donati di ‘Telelombardia’, intervenuto a CMIT TV, ha parlato del calciomercato del Milan. Tanti i temi trattati: dal rinnovo di Kessie, passando per Theo e il nuovo trequartista

Stefano Donati di ‘Telelombardia’ è intervenuto a CMIT TV. Il noto giornalista ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. I rossoneri sono la squadra che più si è mossa ma i colpi da mettere a segno sono ancora tanti a partire dal trequartista che dovrà andare a sostituire Calhanoglu: “C’è da aspettarsi un altro colpo – ammette Domani -. Secondo me l’obiettivo è alternare esperienza a qualcuno giovane in tutti i ruoli. Bisognerà aspettare il 15 agosto, quando le altre squadre dovranno cedere in prestito, per una questione numerica. Mi aspetto più esperienza internazionale per il ruolo di trequartista. Brahim Diaz chiaramente avrà più spazio ma arriverà un trequartista internazionale, probabilmente in prestito. Nomi? Ilicic sarà un’alternativa a Saeleamekers, un altro nome è Brandt. Si è parlato di Ziyech e Isco, quest’ultimo mi sembra improbabile. Cerca un profilo di questo tipo ma i nomi sul taccuino sono tanti”.

Cessione Leao – “Il Milan non ha intenzione di cedere Theo ma con Leao è disposto ad ascoltare offerte. Il portoghese non può giocare centravanti, è discontinuo. L’esperienza fin qui è negativa. L’obiettivo è rilanciarlo se non arrivano offerte concrete o scambiarlo, con qualche altro giocatore. Se vendi Leao prendi un sostituto, visto che ci sarebbe solo Rebic. Bisogna dunque trovare l’incastro giusto”.

Attaccante – “Kaio sembra essere diventato Neymar ma se vedi i numeri… è stato offerto anche all’Inter, nessuno ha gran voglia di spendere veramente per lui. Probabilmente andrà alla Juve. Si era fatto il nome di Abraham per il Milan, i rapporti con il Chelsea sono buoni. Può essere un obiettivo ma solo in prestito. Il Milan vuole fare affari come con Tomori”.

Pobega – “Il Milan ha preso tempo per il ragazzo, vuole valutarlo a Milanello. Anche 12-15 milioni possono essere soldi importanti ma si teme che fra qualche anno valga poi 30-40 milioni. C’è davvero la possibilità di tenerlo”.

Insigne-Milan – “Secondo me sono più speculazioni che altro. io non ci credo nemmeno a zero anche se tutto può essere ma secondo me resterà al Napoli”.

Futuro Theo Hernandez – “Il Milan non ha nessuna intenzione di venderlo. E’ ovvio che se il Psg arriva con 70 milioni, come fai a dire di no?”

Rinnovo Kessie – “Secondo me alla fine rinnoverà e non ci sono strategie dietro a quelle dichiarazioni. Io penso che l’accordo sia stato già trovato, si parla di sei milioni di euro. Magari andranno sistemati i bonus”.

Scambio per Romagnoli – “Diventa rischioso tenerlo – conclude Donati – In caso di interesse concreto della Juve, che risulta, potrebbero inserire Bernardeschi. E’ un giocatore da rilanciare così come l’esterno della Nazionale”.