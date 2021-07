La ricerca dell’esterno destro in casa Inter prosegue senza sosta. Al netto dell’affare Nandez col Cagliari, i nerazzurri non mollano Bellerin

Caccia aperta al nuovo esterno destro in casa Inter, con i nerazzurri che hanno l’arduo compito di rimpiazzare Achraf Hakimi finito al PSG. Tanti i nomi accostati al club di Suning nelle ultime settimane, con la rosa dei candidati che si è ridotta ora su Nandez e Bellerin. Per ciò che concerne il polivalente centrocampista uruguaiano si lavora col Cagliari sulla base di una parte fissa più Nainggolan ed uno tra Satriano e Pinamonti. Al netto del jolly proveniente dalla Sardegna, l’Inter potrebbe affondare il colpo per un laterale destro più puro.

Calciomercato Inter, assalto a Bellerin: lo spagnolo si avvicina

Nello specifico stando a quanto sottolineato dal giornalista portoghese, Pedro Almeida, Bellerin e l’Inter sarebbero sempre più vicini. Il collega su Twitter ha infatti evidenziato come l’affare sarebbe ‘praticamente concluso’ e il giocatore potrebbe arrivare in Italia già la prossima settimana lasciando così l’Arsenal. Il contratto di Bellerin con i ‘Gunners’ è attualmente in scadenza a giugno 2023 e Inzaghi spera di poter presto abbracciare un nuovo esterno destro.