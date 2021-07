Romelu Lukaku continua a essere il chiodo fisso del Chelsea dopo Haaland: i Blues fanno sul serio e l’offerta all’Inter e al giocatore è da far girare la testa

Romelu Lukaku continua a muovere e agitare le notti dei tifosi dell’Inter. Il belga è ovviamente il calciatore nerazzurro con più mercato dopo l’ennesima grande stagione e l’ottimo Europeo nonostante l’uscita prematura. Il gigante classe ’93 è tornato da pochi giorni dalle vacanze, ma il suo nome è caldissimo in questo momento del calciomercato. Il motivo è ormai noto: l’interesse serio e concreto del Chelsea. L’Inter ha già ceduto Hakimi, l’obiettivo è resistere a qualsiasi altro assalto ai big, da de Vrij a Lautaro e soprattutto Lukaku. Però i Blues, dopo il momentaneo fallimento dell’operazione Haaland, sono a caccia di una punta di livello mondiale e l’ex United è stato il nome prescelto. Secondo ‘Il Corriere della Sera’, il figlio di Abramovich ha dato il via alla missione Big Rom con l’arrivo a Milano per contattare l’entourage dell’attaccante.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Chelsea a Milano per Lukaku: 130 milioni all’Inter, oltre 10 all’anno per il belga

L’intenzione dell’Inter comunque è chiara, ovvero quella di trattenere Lukaku. Anche se Marotta potrebbe trovarsi di fronte a un’offerta da oltre 100 milioni di euro, probabilmente sui 130. Una cifra astronomica, così come quella che il Chelsea ha già proposto concretamente al belga per riportarlo a Londra. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ingaggio prospettato dai Blues si attesterebbe su più di 10 milioni a stagione. Anche qui numeri monstre a cui è difficile dire no, anche se Lukaku ha le idee chiarissime e ha gentilmente declinato l’offerta. L’unica volontà del giocatore sarebbe quella di restare a Milano e all’Inter nonostante il doppio assalto del Chelsea.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Big Rom non vorrebbe tornare in Premier League, dove è stato già molti anni con quattro maglie diverse. In Italia si trova benissimo e non a caso nei giorni scorsi ha lanciato segnali evidenti proprio in questa direzione. Porte chiuse quindi da parte del 28enne di Antwerpen. Secondo la ‘rosea’, il Chelsea non ha mai parlato con l’Inter e non ha mai avanzato un’offerta ufficiale dalle parti di viale della Liberazione proprio perché il bomber in prima persona ha subito bloccato le velleità inglesi.