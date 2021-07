Juventus, Diniz: "Kaio Jorge resta fino a dicembre. Non andra via gratis"

La trattativa per portare Kaio Jorge alla Juventus continua. Il brasiliano è in scadenza di contratto col Santos il 31 dicembre prossimo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Kaio Jorge continua ad occupare le indiscrezioni di calciomercato in questi ultimi giorni. La Juventus ha effettuato il sorpasso, forse decisivo, sul Milan e potrebbe portare il giovane attaccante brasiliano subito a Torino, senza aspettare gennaio 2022, quando potrebbe arrivare a parametro zero vista la scadenza del contratto col Santos fissata al 31 dicembre 2021. Nella notte italiana, l’allenatore della squadra brasiliana ha parlato in conferenza stampa anche di questa situazione: “Se resta qui, l’intenzione è quella di utilizzarlo ovviamente – le parole di Fernando Diniz riportate da ‘Globoesporte’ – Kaio mi ha sempre detto di voler uscire dalla porta principale, vuole che il Santos venga ricompensato e spero che accada. Vuole lasciarsi bene con la società e i tifosi. È un giocatore importante, difficile da sostituire, ma abbiamo giocato anche senza di lui. Mi auguro, comunque, che possa restare fino a dicembre con noi”. La trattativa, nel frattempo, continua: vedremo se Diniz verrà accontentato oppure la Juventus deciderà di portarlo subito in Italia per farlo ambientare all’ombra di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo.