Dusan Vlahovic è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno 2023. Commisso vuole blindarlo, lui però ambisce a un grande club

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per la Juventus si complica ancor di più la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il ‘Telegraph’ conferma infatti quanto anticipato da Calciomercato.it lo scorso 21 giugno, ovvero che sul bomber serbo della Fiorentina è molto forte il Tottenham dell’ex Paratici.

Gli ‘Spurs’ hanno già presentato un’offerta al classe 2000 – che Commisso vuole blindare con un nuovo contratto – considerato dai londinesi l’ideale successore di Harry Kane. Come noto, il centravanti della Nazionale inglese intende lasciare il Tottenham e accasarsi al Manchester City: proprio in questi si giorni si parla di chiusura dell’affare sui 187 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Romero, arriva l’all in del Tottenham: trattativa difficile

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: il Tottenham punta anche Simy

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Comunque non solo Vlahovic (che sul tavolo ha anche un’offerta del Milan), visto che stando alla medesima fonte Paratici vuole aggiungere all’attacco anche un nome sorprendente, ovvero il nigeriano Simy in uscita dal Crotone e molto ambito in Serie A. I calabresi chiedono circa 10 milioni per il cartellino del 29enne.