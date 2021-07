Calciomercato Inter, sprint Bellerin: confermate anticipazioni CM.IT

Calciomercato Inter, i nerazzurri sperano di chiudere a breve per Bellerin: arrivano conferme alle anticipazioni di Calciomercato.it.

L’Inter ha da tempo ottenuto l’ok di Bellerin, come raccontato da Calciomercato.it. Ora attende di poter compiere i passi decisivi per l’acquisto del laterale spagnolo. E’ lui il nome scelto per il post Hakimi. Nerazzurri che attendono novità positive ora dal viaggio a Londra dell’agente del giocatore.

La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola conferma le anticipazioni di Calciomercato.it: l’agente di Bellerin sarà a Londra domani per provare a convincere l’Arsenal a liberare lo spagnolo. Si spinge sempre sulla formula del prestito con diritto di riscatto, che i ‘Gunners’ non hanno ancora accettato. L’acquisto potrebbe diventare poi un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, i londinesi per ora non hanno ancora aperto.