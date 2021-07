Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita | Tottenham sulle sue tracce

La Juventus continua a cercare una soluzione per Aaron Ramsey: sul gallese ci sono due club della Premier League

È una giornata importante quella di oggi per la Juventus, che ritrova Cristiano Ronaldo ed altri nazionali come de Ligt e Kulusevski. Una mattinata di test per i giocatori rientrati oggi e poi subito con il gruppo squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Nel frattempo gli uomini di mercato bianconeri sono al lavoro per mettere a segno i rinforzi chiesti dal tecnico livornese, con l’accelerata per Kaio Jorge, e anche per cedere i giocatori in esubero. In questo senso, in particolare, l’assist potrebbe arrivare direttamente da Fabio Paratici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Paratici punta Ramsey | La possibile soluzione

Uno dei giocatori considerati in esubero da Massimiliano Allegri è Aaron Ramsey: il gallese è legato alla Juventus con un contratto da 8 milioni a stagione. Una cifra troppo pesante a bilancio per quello che è stato l’apporto dell’ex Arsenal in questi due anni: ecco, quindi, che Federico Cherubini sta cercando una soluzione congeniale in uscita. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in aiuto della Juventus potrebbe tornare Fabio Paratici. L’ex dirigente bianconero vorrebbe portare Ramsey al Tottenham, anche per dimostrare che il suo investimento di due anni fa non era stato un errore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CMIT | Juventus, Cristiano Ronaldo al J-Medical: entusiasmo dei tifosi

I tanti infortuni subiti dal gallese a Torino hanno sicuramente inficiato in maniera piuttosto pesante sulle sue prestazioni. La sensazione, però, è anche quella di una difficoltà di fondo ad adattarsi al calcio italiano. Ecco perché un eventuale ritorno in Premier League sarebbe la soluzione più gradita anche dal giocatore e dal suo entourage. Oltre agli ‘Spurs’, su Ramsey ci sarebbe anche il Wolverhampton. La Juventus, nel frattempo, spera di poter alleggerire il bilancio dall’ingaggio da 8 milioni di euro del gallese.