La Juventus fa sul serio per Kaio Jorge. Lettera ufficiale al Santos, informato della volontà di trattare con l’entourage dell’attaccante

Sono giorni decisivi per il futuro di Kaio Jorge. L’attaccante del Santos potrebbe sbarcare presto in Serie A. Vi abbiamo parlato tanto dell’interesse da parte del Milan e allo stesso di quello della Juventus, che nelle ultime ore, ha messo il piede sull’acceleratore, cercando di soffiare il calciatore alla concorrenza.

Vi abbiamo raccontato, come l’entourage del calciatore stia spingendo per la soluzione italiana o per l’addio a parametro zero. Le offerte per il cartellino dell’attaccante, ritenute idonee dal Santos, sarebbero arrivate dall’estero. Kaio Jorge piace, infatti, anche in Spagna, Portogallo e Inghilterra. Il Benfica è la squadra che ha mosso passi importanti con i brasiliani.

Calciomercato Juventus, lettera al Santos per Kaio Jorge

La situazione è in divenire e la Juventus è vigile e pronta a far breccia sul calciatore: i bianconeri, come riporta gazzetta.it, avrebbero mosso passi concreti, facendo pervenire, nel frattempo, una lettera ufficiale al Santos, comunicando la volontà di aprire i dialoghi con l’entourage dell’attaccante. Dialoghi, che potrebbero, portare la Juventus – disposta ad aspettare gennaio – a battere la concorrenza del Milan e di tutte le altre squadre.