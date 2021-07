In casa Juventus si lavora sulla difesa del futuro con la vicenda Demiral ancora aperta e da risolvere. In entrata spunta un nome dalla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma anche sul campo con l’inizio della preparazione che sta dando le prime indicazioni. Al contempo la dirigenza lavora parallelamente sul mercato sia in entrata che in uscita. Al netto della questione Locatelli andrà sciolto il nodo anche relativo alla difesa con particolare attenzione su Merih Demiral che piace sia all’Atalanta, come possibile post Romero, che al Borussia Dortmund. Andrà inoltre anche sciolta ogni riserva sul rinnovo di Giorgio Chiellini che piace anche all’estero. Per ciò che concerne le entrate in difesa è invece il giornalista Paolo Bargiggia a soffermarsi su un altro profilo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Manolas per Allegri: l’annuncio

La Juventus vorrebbe Kostas Manolas. Questa la notizia di Paolo Bargiggia che ai microfoni di ‘1 Station Radio’ durante la trasmissione ‘Il Sogno nel Cuore’ ha ammesso: “Allegri sta chiedendo un difensore centrale, soprattutto se saranno ceduti sia Rugani che Demiral, oltre che il ritorno di Pjanic, in prestito e con ingaggio ridotto. Il nome nella testa di Max è Manolas del Napoli. Non è ancora una trattativa, ma per 15 milioni di euro potrebbe partire. In quel caso il Napoli andrebbe a prendere un altro difensore sul mercato”.