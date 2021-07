Dalla Spagna rivelano come la Roma avrebbe avanzato un’offerta da 15 milioni di euro al Barcellona per Lenglet: rinforzo per Mourinho

I giallorossi continuano ad essere molto attivi sul mercato, per soddisfare le richieste di José Mourinho e rendere subito competitiva la rosa. Lo Special One ha iniziato a lavorare con la squadra, battendo sui tasti della tattica e soprattutto sulla consapevolezza dei giocatori. Gli uomini di mercato, intanto, stanno lavorando per rinforzare al meglio la compagine capitolina: come raccontato su Calciomercato.it, Matias Vina è in arrivo e sarà il sostituto di Spinazzola sulla corsia mancina. Dalla Spagna, poi, arriva un’importante indiscrezione riguardo un’offerta della Roma per una delle stelle del Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Roma, Mourinho alza l’asticella | 15 milioni per Lenglet

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, la Roma avrebbe presentato una prima offerta da 15 milioni di euro al Barcellona per Lenglet. Il centrale francese classe ’96 non ha trovato lo spazio desiderato in blaugrana e potrebbe rilanciarsi in giallorosso, con il club capitolino che metterebbe le mani su giocatore di caratura internazionale per la propria retroguardia. I colloqui tra Roma e Barcellona sono avviati, i blaugrana nei giorni scorsi hanno chiesto anche informazioni riguardo a Lorenzo Pellegrini: come raccontato su queste pagine, però, i giallorossi sono pronti a rinnovare il contratto al centrocampista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Milan e Roma, nome nuovo e sfida in Liga: prezzo fissato

Il quotidiano catalano, poi, continua a parlare della possibile operazione con il club blaugrana. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire quale sarà il futuro del nazionale francese: continuare al Barcellona o sposare la causa giallorossa le alternative. Una cosa, però, appare piuttosto chiara: José Mourinho ha alzato l’asticella nella Capitale. Anche sul mercato la Roma sta alzando il tiro e cerca giocatori di caratura internazionale.