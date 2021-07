Alfonso Pedraza, che piace anche al Milan, è finito nel mirino della Roma. Diversi club seguono il terzino del Villarreal

Alfonso Pedraza ha vissuto col Villarreal una stagione da assoluto protagonista. Titolare inamovibile con all’attivo 44 presenze, due reti e quattro assist, con Emery ha trovato enorme continuità di rendimento da terzino sinistro, dimostrandosi diligente in fase di non possesso e confermando le sue spiccate doti offensive.

Pedraza, infatti, può essere schierato anche da esterno di centrocampo e addirittura da ala, caratteristiche che lo rendono un profilo molto cercato sul mercato. Nei mesi scorsi abbiamo svelato l’interesse del Napoli, che per ora in quel ruolo ha altri nomi in cima alla sua lista, ma sono diversi i club di Serie A che hanno iniziato prendere informazioni sul classe ‘96.

Calciomercato, la Roma pensa a Pedraza per la fascia sinistra

Tra questi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono anche Milan e Roma. Per i rossoneri (salvo clamorosi colpi di scena) si tratta di un profilo valutato in prospettiva, visto che non hanno intenzione di privarsi di Theo in questo mercato e che hanno appena chiuso l’affare per il suo vice, Fodé Ballo-Touré. Curiosità: Pedraza è già stato l’erede di Hernandez nel 2017, quando prese in carico la sua fascia sinistra all’Alaves.

I giallorossi, invece, stanno sondando il mercato per trovare un sostituto di valore a Spinazzola, che resterà out per diversi mesi, e potrebbero valutare seriamente il suo acquisto già in questa sessione. Il Villarreal sa che il giocatore ha mercato (è seguito anche da Chelsea, Leverkusen e Barcellona), e la presenza nella sua stessa posizione di Alberto Moreno e Pervis Estupiñán rende molto appetibile la sua cessione.

Pedraza, essendo un canterano, garantirebbe una succosa plusvalenza: il Submarino Amarillo ha intenzione di incassare col suo trasferimento circa 15 milioni di euro.