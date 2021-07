La Roma conclude una cessione che era nell’aria ormai da alcuni giorni. Il futuro del portiere proseguirà in Francia: ecco il comunicato

Pau Lopez interrompe la sua avventura alla Roma. L’estremo difensore giallorosso, infatti, passa al Marsiglia in prestito fino al 2022. L’operazione era nell’aria da diversi giorni, come vi abbiamo riportato in maniera approfondita: ora è arrivata anche l’ufficialità a sancire la nuova destinazione per il portiere che lascia la Roma, dopo continui alti e bassi di rendimento nelle ultime stagioni.

Pau Lopez lascia, quindi, la Roma e si accasa in Ligue 1, dove ad accoglierlo c’è il Marsiglia che aveva già comunicato l’operazione attraverso un comunicato ufficiale. Ora anche la Roma rende noto l’affare in uscita: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pau Lopez Sabata all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo fisso di 720 mila euro, e variabile per un massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 12 milioni di euro”.