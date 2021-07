La Roma ha ormai chiuso un nuovo acquisto: accordo trovato, Mourinho attende il rinforzo nella Capitale

La Roma si prepara ad accogliere un nuovo acquisto. Matias Vina già domenica arriverà nella Capitale per formalizzare il suo passaggio in giallorosso. Il club capitolino e il Palmeiras hanno definito gli ultimi dettagli burocratici nella giornata di sabato. Un'intesa che ha consentito al calciatore di poter volare in Italia dove è atteso nella giornata di domenica.

Esterno uruguaiano di 23 anni, nello scacchiere di Mourinho sarà l’alternativa a Spinazzola, fermato dall’infortunio rimediato ad Euro 2020. Per Vina la Roma sborserà una cifra intorno ai dieci milioni di euro più bonus.