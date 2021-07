Cristiano Ronaldo torna oggi a Torino per mettersi a disposizione di Allegri. Il fuoriclasse portoghese, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà in bianconero

Tris al Cesena per la Juventus nella prima uscita stagionale della formazione di Massimiliano Allegri. Tanti giovani in campo nelle fila della ‘Vecchia Signora’, in attesa di test più probanti e del ritorno in campo dei big. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

A proposito delle stelle bianconere, nelle prossime ore è atteso a Torino Cristiano Ronaldo. Vacanze terminate per CR7 dopo la parentesi ad Euro 2020 contro il Portogallo. L’ex Real Madrid atterrerà a Torino nel tardo pomeriggio per iniziare la prossima settimana gli allenamenti agli ordini di Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Ronaldo torna per restare: le ultime sul futuro di CR7

Ronaldo lunedì è atteso al J-Medical per le visite mediche, prima di tornare in campo alla Continassa per la preparazione pre-campionato. Intanto continuano i rumors sul futuro del cinque volte Pallone d’Oro, che a meno di clamorosi ribaltoni resterà comunque a Torino come riporta su Twitter Carlo Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’. Parola mantenuta per la permanenza di CR7 alla Juve, con il classe ’85 che onorerà quindi il contratto con i bianconeri in scadenza tra un anno. Chiuse da tempo per Ronaldo le porte del Paris Saint-Germain, con Mbappe che non si muoverà questa estate da Parigi.

Icardi, inoltre, indicato come l’obiettivo numero uno in caso di divorzio con il portoghese, avrebbe manifestato l’intenzione di non lasciare il PSG e giocarsi le proprie chances alla corte di Pochettino.