Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra il Napoli e la Triestina: l’avviso a De Laurentiis

Il Napoli ha battuto 1-0 la Triestina in amichevole con la rete decisiva di Osimhen. Al termine del match in conferenza stampa ha parlato il tecnico Luciano Spalletti che si è soffermato molto su Koulibaly, uno dei pezzi pregiati che potrebbe andare via, lanciando un paio di messaggi al presidente De Laurentiis. “Non ho mai allenato uno forte come lui, sia tecnicamente che come uomo. Lo vorrei con me” le affermazioni dell’allenatore toscano.

Spalletti poi torna sulla frase “mi incateno” riferita alla permanenza del senegalese: “De Laurentiis è una persona che sta attento a tutto ed è chiaro che bisogna andare a mettere apposto tutto valutando più situazioni. Però deve rimanere una squadra forte perché ci sono avversari di grandissimo livello, del nostro livello: ce ne sono sette, poi qualcun’altra viene fuori e diventa la rompiscatole. E serve una rosa che tiene botta”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Napoli, Spalletti avvisa: “Koulibaly lo voglio con me”

Il tecnico continua: “Facciamo tutte le valutazioni: giochiamo più competizioni, la coppa d’Africa. L’intenzione è di arrivare tra le prime quattro: non ci nascondiamo. Vogliamo giocarci le partite con tutti e per farlo – ribadisce – serve una squadra forte”.