Calciomercato Napoli, il piano per Emerson Palmieri

Calciomercato Napoli, il Chelsea continua a sparare alto per Emerson Palmieri: ecco la strategia del club azzurro.

Il Napoli continua a lavorare nel ritiro di Dimaro agli ordini di Spalletti. Il tecnico attende il rientro di tutti i nazionali per completare il gruppo e intanto attende novità sul fronte mercato. La sua speranza è che non parta nessuno dei pezzi pregiati e che ci sia qualche innesto di spessore. Su tutti, il nome su cui spinge è quello di Emerson Palmieri, per il quale però non sarà affatto facile.

Gli azzurri continuano il dialogo con il Chelsea. Balla ancora la formula, il prezzo complessivo è stabilito dai londinesi in 20 milioni di euro. Una cifra che, secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Napoli intenderebbe racimolare cedendo Tutino e Ounas. Il primo piace a Parma e Salernitana, il secondo a Torino e Venezia.