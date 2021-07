Calciomercato Juventus, intreccio Mbappé Ronaldo | Ecco il nuovo bomber

Calciomercato Juventus: Mbappé ha già comunicato l’intenzione di non rinnovare col PSG. L’intreccio con Cristiano Ronaldo e Icardi: tutti i dettagli

Sono giorni decisivi in casa Juventus non solo sul fronte Locatelli. Il possibile trasferimento di Romero al Tottenham potrebbe infatti sbloccare Demiral all’Atalanta e l’arrivo del centrocampista della Nazionale. Ma a tenere banco in casa bianconera è anche la situazione di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è atteso a Torino nei prossimi giorni, ma il suo futuro è ancora da decidere. Per il cinque volte Pallone d’Oro resta aperta la pista PSG. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Gabriel Jesus, il ‘regalo’ che Florentino spera di fare alla Juventus

Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG | Icardi nuovo bomber: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Mbappé ha già comunicato al PSG la sua intenzione di non rinnovare. Una mossa che costringe il club parigino a guardarsi intorno e con ogni probabilità a tornare anche sul portoghese. La stella francese vuole il Real Madrid e, in questo caso, il club parigino virerebbe su CR7. Un intreccio che riguarda anche Icardi: con l’eventuale addio di Ronaldo la Juventus punterebbe sull’ex capitano dell’Inter, che è sempre in bilico al PSG.