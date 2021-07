Calciomercato Juventus: Romero al Tottenham sblocca Demiral all’Atalanta e l’affare Locatelli. Tutte le cifre e i dettagli

Il grande ex Fabio Paratici può sbloccare il calciomercato della Juventus. Dopo Gollini, infatti, il Tottenham punta con forza anche Cristian Romero. Gli ‘Spurs’ sembrano intenzionati a portare a Londra anche il centrale argentino fresco vincitore della Copa America e sono pronti a versare fino a circa 50 milioni di euro nelle casse dell’Atalanta. Un’eventuale operazione che potrebbe sbloccare ben due affari in casa Juve: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Romero al Tottenham può sbloccare Demiral e Locatelli | Cifre e dettagli

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i 45-50 milioni provenienti dalla cessione di Romero potrebbero essere reinvestiti dall’Atalanta su Merih Demiral. È il turco il sostituto individuato dai bergamaschi per la successione dell’argentino, con la Juve che valuta il giocatore non meno di 30-35 milioni di euro. Un secondo affare che ne sbloccherebbe successivamente un terzo, ovvero quello di Manuel Locatelli. L’importante cessione di Demiral permetterebbe infatti ai bianconeri di colmare la distanza economica col Sassuolo, che chiede circa 40 milioni di euro complessivi. Una tripla operazione, da Romero a Locatelli, da ben 100 milioni di euro. Il mercato della Juve può sbloccarsi a giorni.