Nostalgia dell’Italia per Marcos Alonso, che vuole tornare in Italia e ritrovare la continuità: l’Inter potrebbe sceglierlo per il dopo Hakimi

Marcos Alonso vuole tornare in Italia: l’esterno da tempo sogna di poter riabbracciare la Serie A, soprattutto grazie all’Inter, che già con Antonio Conte aveva provato a portarlo a Milano. Adesso che l’incertezza sul suo futuro è ai massimi storici, l’affare si potrebbe concretizzare: i nerazzurri hanno bisogno di un esterno che possa sostituire Hakimi e Marcos Alonso vuole ritrovare la continuità persa al Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, panchina già in bilico | “C’è scetticismo su Inzaghi”

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per la fascia

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la concorrenza con Chilwell ed Emerson Palmieri, insieme anche alla presenza di Baba, rientrato dal Paok Salonicco, ha chiuso definitivamente gli spazi per l’ex Fiorentina. Dopo il triennio trascorso in maglia gigliata, Fali Ramadani, che cura gli interessi di Alonso ed è stato avvistato a Milano, potrebbe spingere per un approdo a Milano, alla Pinetina, agli ordini di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, capolavoro Marotta | Gratis all’Inter!

Nonostante fosse un fedelissimo di Conte, la sostanza non cambia: il gradimento da parte della società nerazzurra c’è, tanto che sembrava pronto uno scambio con i Blues per il passaggio di Hakimi a Londra, con un ovvio conguaglio economico da parte del Chelsea. Saltata la trattativa, con l’esterno marocchino che ha preferito il Paris Saint-Germain, adesso l’affare è tutto da riscrivere. Per accontentare sia il giocatore che l’Inter.