Con Kane non si chiude il mercato del City che deve anche cedere: no a Gabriel Jesus, Guardiola sacrifica un altro calciatore

Il ciclone Harry Kane irrompe sul calciomercato. Il Manchester City è pronto a fare follie per l’attaccante del Tottenham: l’offerta da circa 190 milioni di euro che, se confermate, è destinata a far capitolare gli Spurs. Il bomber inglese era un obiettivo della Juventus, ma con le cifre messe sul piatto dai Citizens non c’è possibilità di concorrenza. Certo la società di Manchester dovrà pur vendere qualcuno, soprattutto se vorrà dare anche l’assalto a Grealish, ma anche da questo punto di vista per i bianconeri è pronto un altro dispiacere.

Non è un segreto che la Juventus segua Gabriel Jesus, brasiliano che potrebbe diventare l’obiettivo numero uno in caso di addio di Ronaldo. Dal City però è pronta una doccia gelata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, no per Gabriel Jesus: il City vende Bernardo Silva

Come riferisce ‘The Sun’, infatti, il Manchester City non avrebbe intenzione di cedere Gabriel Jesus. Al brasiliano sarebbe già stato comunicato l’intenzione di tenerlo in squadra, mentre sul mercato finirà Bernardo Silva. Il portoghese avrebbe espresso la volontà di lasciare il City e giocare in Spagna e da Manchester, davanti all’offerta giusta, sono pronti ad accontentarlo.