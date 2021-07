Le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo il cui contratto con la Juventus, da 31 milioni di euro netti a stagione, scade a giugno 2022

Lunedì prossimo Ronaldo è atteso alla Continassa per le visite mediche e l’inizio della preparazione in vista della prossima stagione con la Juventus. Non si placano, però, le voci riguardanti il suo futuro, o meglio una sua possibile partenza destinazione top club europeo. Un top club europeo al massimo, ovvero il Paris Saint-Germain qualora Mbappe andasse al Real Madrid. Dopo proprio le ‘Merengues’, infatti, dall’elenco delle possibili pretendenti al cartellino di CR7 va tolto definitivamente il Manchester United. Gli inglesi hanno appena acquistato Sancho per 90 e passa milioni di euro, affidandogli la maglia 25.

L’esterno inglese avrebbe voluto il 7, che però apparteneva a Edinson Cavani. Il fatto che l’uruguaiano ex Napoli mantenga questo numero è un segnale chiaro circa la sua permanenza ai ‘Red Devils’, ma anche che non ci sono davvero possibilità che Ronaldo, cioè CR7 (un marchio, una azienda che non può prescindere, appunto, dal numero 7) torni allo United.