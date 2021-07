La Roma sta per chiudere il colpo Granit Xhaka dall’Arsenal per il centrocampo: Mourinho pronto ad accogliere lo svizzero, cifre e dettagli

Roma–Xhaka, un matrimonio che sta per avverarsi. I giallorossi hanno continuato a lavorare sotto traccia per rendere possibile l’arrivo dello svizzero in forza all’Arsenal – protagonista di un grande Europeo da capitano con la sua Nazionale – nella capitale. Come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, il giocatore era sempre più vicino ai giallorossi e avrebbe anche rifiutato un’altra proposta in Serie A per approdare alla corte di Jose Mourinho. Il portoghese lo conosce bene, avendolo potuto osservare da vicino durante il periodo di attività in Premier League. Lo ‘Special One’ lo ha individuato come rinforzo ideale al fine di potenziare la mediana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ora è tutto fatto e la firma, a meno di clamorose sorprese, arriverà a breve, con il giocatore che raggiungerà la squadra nel ritiro in Portogallo. Ritiro che prenderà il via il 26 luglio e terminerà il 6 agosto. L’operazione, inoltre, si concluderà sui 20 milioni di euro. Dopo Rui Patricio, in arrivo anche Xhaka per la Roma.

