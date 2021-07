L’affare sembra in dirittura d’arrivo ma l’irruzione del Liverpool ha complicato i piani per l’obiettivo della Juventus

Sembrava tutto fatto o quasi ed invece ora la trattativa si è arenata e il Liverpool è pronto ad approfittarne. Oggetto del contendere è Houssem Aouar, centrocampista del Lione, pronto ad una nuova avventura. Quella con il club francese è ormai agli sgoccioli e si attende soltanto la società capace di convincere il presidente dell’Olympique a cedere il suo gioiello. La Juventus lo segue da tempo ma ora la priorità è Locatelli ed è difficile ipotizzare due investimenti importanti nello stesso reparto.

Anche perché la concorrenza inglese è particolarmente agguerrita. Il 23enne sembrava, infatti, ad un passo dall’Arsenal ma improvvisamente la trattativa si è bloccata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, niente Arsenal per Aouar: irrompe il Liverpool

Secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’, infatti, la trattativa con i Gunners si è arenata ed ora è il Liverpool ad essere in pole per Aouar. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 30-35 milioni e il portale francese vede i ‘Reds’ come “la più grande possibilità” per il centrocampista del Lione.

Per l’Arsenal, invece, lo stop per Aouar potrebbe spingere gli inglesi a tornare con forza con Locatelli con il centrocampista del Sassuolo che vuole però fortemente la Juventus.