La Roma non si ferma a Vina. Per rinforzare la fascia sinistra i giallorossi guardano anche in Portogallo: assalto al colombiano accostato di recente all’Inter

Non solo Vina, per la fascia sinistra la Roma vuole assicurarsi un ulteriore rinforzo. Precisamente Luis Diaz, esterno colombiano del Porto in possesso di una clausola risolutiva da 40 milioni di euro. Come riferisce Pipe Sierra, giornalista di ‘WinSportsTv’, il club giallorosso ha intenzione di proporre 25 milioni di euro più bonus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

🚨 EXCLUSIVA: A hoy, el equipo más interesado en Luis Díaz (24) es la #ASRoma. 🔴🟡 La ‘Loba’ hará una oferta inicial de 25M€ + bonos el próximo miércoles, 28 de julio, en el amistoso ante #FCPorto. 🔵⚪️ Los ‘Dragones’ están abiertos a negociar y podrían pedir más dinero. pic.twitter.com/fgjQcxv9kc — Pipe Sierra (@PSierraR) July 20, 2021

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto scatenato su Vina, Icardi e Xhaka: “Ritorno Totti? Volontà diverse”

Questa offerta vuole presentarla mercoledì 28 luglio, in occasione dell’amichevole proprio contro il Porto. I ‘Dragoes’ sono disposti a privarsi del classe ’97, accostato di recente pure all’Inter, seppur a una cifra più alta.