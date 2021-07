Il calciomercato della Roma sta pian piano mettendo i tasselli al proprio posto: dopo Rui Patricio arriverà Vina, poi Xhaka. Tiago Pinto ha ammesso tutto, con un retroscena su Totti

La Roma sprinta sul mercato. Rui Patricio è stato il primo arrivo dell’estate, il portoghese si è messo praticamente subito a disposizione dei giallorossi. Mercoledì scorso l’arrivo, ieri il primo allenamento a Trigoria tra palestra e campo. L’altra priorità per Tiago Pinto era quella dell’esterno sinistro a causa dell’infortunio di Spinazzola. E il prescelto è Matias Vina, uruguaiano del Palmeiras che arriverà a breve nella capitale. A confermarlo è stato lo stesso general manager giallorosso, che è stato incalzato e ripreso da un tifoso fuori Trigoria, con il video che circola sui social.

“Il mercato sta andando bene, arriva Vina. Per Xhaka vediamo, uno per volta, non possono arrivare tutti insieme”. Poi anche una chiosa sul possibile ritorno di Francesco Totti: “La sua voglia non è la mia”. Una dichiarazione un po’ a sorpresa sull’ex capitano della Roma, chiamato a gran voce da tutto il popolo romanista. La leggenda giallorossa non rintra nei piani della società, anche Fienga lo aveva già chiarito alcune settimane fa. E lo stesso Totti invece aveva risposto: “Non mi aspetto niente, se chiamano ho il telefono spento”. Pinto è stato poi anche interrogato su Mauro Icardi: nessuna risposta a parole, ma un sorriso diventato quasi risata, decisamente enigmatico.