La Roma è pronta a chiudere un acquisto: rilancio decisivo per i giallorossi, presto Mourinho potrò contare su un rinforzo

La Roma ha in pugno l’esterno Matias Vina. Come riferisce ‘Sky’, il club giallorosso ha piazzato lo sprint decisivo. Per il terzino uruguaiano, con passaporto italiano, è in dirittura d’arrivo la trattativa con il Palmeiras. Affare da 10 milioni di euro più circa tre milioni di euro di bonus: una cifra che la Roma ha messo sul piatto in queste ultime ore e che hanno convinto il club brasiliano.

Già domani potrebbe essere la giornata giusta per ratificare l’affare con la società capitolina che punta a mettere il prima possibile Vina a disposizione di Mourinho, magari facendolo arrivare in Portogallo, dove la squadra sosterrà una parte del ritiro pre-campionato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho esulta: si sblocca Xhaka, è ufficiale

Calciomercato Roma, fatta per Vina dal Palmeiras

Un affare che coinvolge anche il Nacional che detiene ancora il 42,5% del cartellino del calciatore. Proprio per questo, il Palmeiras vorrebbe trattativa con il club uruguaiano per ottenere una percentuale più alta rispetto a quanto stabilito: i brasiliani, infatti, avevano acquistato in un primo momento il 50% del cartellino e successivamente un altro 7,5%.