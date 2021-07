Incontro notturno tra Juventus e Manchester United: tre i nomi di cui hanno parlato le due società per possibili affari sul mercato

La Juventus studia le mosse in entrata e uscita. Terminati Europei e Coppa America, ripresa la preparazione in vista della nuova stagione, anche il mercato sta per entrare nel vivo. Locatelli è l’obiettivo principale per i bianconeri con Dragusin che potrebbe andare al Sassuolo, anche se non si registrano contatti con la società emiliana, come raccontato da Calciomercato.it.

Centrocampista a parte però, Cherubini sonda anche altre possibili operazione e l’asse con il Manchester United potrebbe diventare improvvisamente bollente. Almeno è questo che sostiene sul proprio account Twitter Rudy Galletti che ha parlato di un incontro notturno proprio tra bianconeri e ‘Red Devils’ per parlare di diversi profili. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, incontro con lo United: van de Beek e Pogba nel mirino

I nomi di cui Juventus e Manchester United hanno parlato nell’incontro notturno sono van de Beek, Pogba e Rabiot. Per Pogba da tempo si parla di un possibile ritorno in bianconero e il contratto in scadenza nel 2022 rende possibile un addio allo United. Rabiot, invece, piaceva agli inglesi anche prima del suo approdo in bianconero, così come van de Beek era già ai tempi dell’Ajax uno dei nomi su cui teneva gli occhi il club italiano.