Dalla Spagna arriva la reazione del Barcellona alla notizia sul possibile scambio tra Griezmann e Dybala con la Juventus

L’ipotesi è stata lanciata da ‘L’Equipe’ ed ha presto fatto il giro del web. Antoine Griezmann alla Juventus con Paulo Dybala al Barcellona in uno scambio che coinvolgerebbe due degli attaccanti più forti al mondo. Un’idea che però sembrerebbe destinata a restare tale. Al di là dell’aspetto economico, con la differenza di ingaggio che renderebbe più complicato lo scambio, dalla Spagna arrivano smentite sull’affare. A riportarle è il ‘Mundo Deportivo’ che raccontano di fonti del club catalano che danno zero possibilità alla buona riuscita della trattativa.

Griezmann resta in uscita dal Barcellona ed ora che è – almeno al momento – tramontato lo scambio con Saul – la destinazione più probabile è la Premier League. Ragionamento diverso per Paulo Dybala alla Juventus, invece.

Calciomercato Juventus, no allo scambio Griezmann-Dybala

Per il numero 10 bianconero, infatti, si parla di un rinnovo in arrivo. Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha previsto nelle prossime settimane un incontro per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. La volontà della società è proseguire il rapporto con l’ex Palermo e la Joya vuole restare in bianconero. Per questo lo scambio con Griezmann appare – al momento- un’ipotesi remota.