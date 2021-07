Il Tottenham vuole mettere le mani sul cartellino di Tomiyasu. Il Bologna non fa sconti e così gli inglesi hanno solo una possibilità: esaudire le sue richieste

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it proseguono i contatti tra il Bologna e il Tottenham, attraverso un intermediario italiano e un altro inglese legati entrambi all’agente ufficiale, per Takehiro Tomiyasu. Come dichiarato da Sabatini a CMIT, va accontentato il club di Saputo che per il difensore giapponese vuole circa 22 milioni di euro. Per aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’ultima offerta di Paratici, il quale tratta ormai da settimane il classe ’98 di Fukuoka in passato ambito dal Milan, è di 20 compresi due di bonus. Occorrerà quindi un ulteriore sforzo da parte dei londinesi per poter mettere le mani sul cartellino del centrale giapponese, che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo e con cui è già stato raggiunto un accordo. Il Tottenham potrebbe arrivare ai famosi 22 milioni aggiungendo qualche altro bonus facilmente raggiungibile. Sullo sfondo rimane l’Atalanta, ora però impegnata su altri fronti.