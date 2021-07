Calciomercato Juventus, rinnovo Vlahovic | Annuncio e nuova frecciata

La Juventus lavora sul calciomercato con l’intenzione di rinforzare ogni reparto e con uno sguardo particolare all’attacco. Novità e annuncio sul futuro di Vlahovic

La Juventus prepara grandi botti sul calciomercato, in modo da adeguare il più possibile la rosa alle esigenze di Massimiliano Allegri. Negli ultimi mesi, si è parlato con insistenza sempre maggiore del futuro di Cristiano Ronaldo. L'addio del portoghese ora sembra allontanarsi all'orizzonte: la permanenza sembra essere l'ipotesi più probabile, con tutte le maggiori pretendenti al portoghese che ora si allontanano all'orizzonte.

Uno degli attaccanti, legati al destino di Ronaldo, che piace di più ai bianconeri è certamente Dusan Vlahovic. Il bomber è esploso nell'ultima stagione con la maglia della Fiorentina, mostrando un abbinamento di qualità fisiche e doti tecniche veramente notevole. Vlahovic è così entrato nella lista di attaccanti seguiti dalla Juventus di Allegri, ma la Fiorentina non ha alcuna intenzione di lasciar partire a cuor leggero un patrimonio della società. La richiesta viola, per la Juventus e per le maggiori big internazionali, è sui 60 milioni di euro. Una cifra altissima, che potrebbe essere giustificata anche da un rinnovo di contratto importantissimo per le aspirazioni dei toscani. Nuovo annuncio a riguardo.

Calciomercato Juventus, Barone fa il punto sul rinnovo di Vlahovic

Rinnovare un talento di queste proporzioni, con tutte le maggiori big internazionali interessate, non sarà, però, impresa facile. Joe Barone, a margine dell’inaugurazione del ‘Fiorentina Village’ a Moena, ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante, non facendo mancare una frecciata al bomber: “Parlo ogni giorno con Vlahovic: sono sempre al fianco della squadra. Stiamo lavorando per il rinnovo, ma non so se arriverà oggi, tra alcune settimane o tra qualche mese”. Poi una frecciata chiara sul futuro: “Per ballare bisogna essere in due, non si balla da soli”. Parole chiare sul futuro dell’attaccante e occhio alla Juventus che continuerà a seguire con attenzione il calciatore.