Calciomercato Juventus, scelta chiara di Pogba | 'No' e Allegri sorride

Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi ancora una volta con quello di Paul Pogba. La decisione del centrocampista fa sorridere Allegri

Il calciomercato della Juventus deve ancora entrare realmente nel vivo, ma scenari e prospettive per i bianconeri potrebbero mutare completamente se dovessero aprirsi spiragli per un ritorno clamoroso a centrocampista. Stiamo parlando di Paul Pogba. Il centrocampista francese piace chiaramente a Massimiliano Allegri, che potrebbe ripartire dalla qualità dell’ex, che conosce benissimo, per dare nuova linfa al reparto nevralgico della Vecchia Signora. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Scenari e prospettive tecnico-tattiche che devono, però, intrecciarsi con le novità di calciomercato. Pogba è andato spesso a corrente alternata con la maglia del Manchester United nelle ultime stagioni, ma rappresenta sicuramente un elemento di grandissimo valore per il presente come per il futuro. La Juventus non è l’unico club in lizza per assicurarsi le sue prestazioni: il PSG, infatti, autore di un mercato da sogno, è spesso accostata al francese. Una grande novità, però, tende a escludere quest’opzione per il centrocampista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, svolta per il futuro di Pogba: niente PSG

Se la Juventus resta, dunque, in corsa in attesa di spiragli per tentare il grande colpo, lo stesso potrebbe non essere per il PSG. Il giornalista Rudy Galetti ha fatto, infatti, il punto della situazione sul centrocampista francese, escludendo di fatti il PSG dalla corsa al calciatore: “Il PSG è interessato a Pogba, ma il centrocampista non ha mai considerato questo trasferimento“. La chiusura pare, quindi, netta per il francese. Ora il calciatore è arrivato al bivio per il suo futuro: “Potrebbe restare al PSG o andare alla Juventus, ma il PSG non rappresenta un’opzione considerata”. Di certo, una novità decisamente importante per il futuro del calciatore: una svolta che esclude una pretendente molto ingombrante per il centrocampista. Vedremo se ci saranno anche novità in chiave Juvenuts nelle prossime settimane.