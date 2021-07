Calciomercato Venezia, sprint per Busio: le ultime

Il Venezia continua a guardare negli States per rinforzare la propria rosa, ma per Busio non è ancora fatta al 100%

Nelle scorse settimane, vi avevamo raccontato di come la Fiorentina non fosse l’unica proprietà americana in Italia interessata a Gianluca Busio. Da ieri sera, si parla di una trattativa già conclusa con il Venezia, ma le indicazioni provenienti dagli USA sono meno nette. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’esistenza di una trattativa molto avanzata per il numero 10 dello Sporting Kansas City, ma mancano ancora dei dettagli per poter parlare di fumata bianca definitiva.

Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti, che sono molto vicine, e il club lagunare proverà a sfruttare la pole assoluta conquistata negli ultimi giorni per arrivare a dama e battere definitivamente la concorrenza. Centrocampista eclettico con passaporto italiano, il diciannovenne era inizialmente valutato 6-8 milioni dalla franchigia di MLS, ma la cifra potrebbe essere abbassata garantendo una percentuale sulla futura rivendita.