Venezia, UFFICIALE il colpo dalla Mls

Venezia, nuovo colpo per i lagunari: ufficiale l’acquisto dello statunitense Tessmann proveniente da Fc Dallas

Tra le neopromosse, il Venezia sembra essere la squadra più attiva sul mercato. Il club lagunare ha infatti annunciato un nuovo rinforzo per il tecnico Paolo Zanetti: si tratta del nazionale statunitense Tanner Tessmann, proveniente da Fc Dallas, club della Mls. Centrocampista classe 2001, Tessmann ha sottoscritto un contratto fino al 2025 con il club veneto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ufficiale Sirigu: c’è la rescissione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!