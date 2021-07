C’è l’ufficialità per l’addio di Sirigu al Torino: le parole di Cairo avevano anticipato la separazione anticipata

Era nell’aria già da un po’ di tempo, ma l’avventura di Salvatore Sirigu con il Torino si è ufficialmente conclusa. Alla fine è rescissione per il portiere sardo fresco campione d’Europa, che sembrava poter essere un nome interessante per la Juventus ma che invece dovrebbe andare al Genoa. Questo il comunicato dei granata: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Salvatore Sirigu. Il Presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”.

Lo stesso Cairo, solo pochi giorni fa aveva ammesso che Sirigu avesse la voglia di cambiare aria e magari provare un’altra esperienza importante. Per questo si era pensato anche alla Juventus, con il patron granata che non si sarebbe messo di traverso: “Nell’ultima stagione l’ho visto meno felice di essere qui. Magari aveva un’ambizione diversa, e può essere anche giusto accontentarlo e dargli questa possibilità. Abbiamo sempre avuto un rapporto splendido, lo stimo ed è un ragazzo eccezionale, ma è importante anche la motivazione”.