La Juventus è a caccia di colpi importanti, ma anche di rinforzi low cost che possano portare ulteriore esperienza: arriva il sì del presidente

La Juventus è in piena fase di costruzione, o ricostruzione in base a quello che farà Cristiano Ronaldo. Ovviamente l’eventuale addio del portoghese porterebbe a cambiamenti importanti vista la nuova disponibilità economica e la necessità di trovare un rinforzo all’altezza. Da stabilire ancora tanti rinnovi, da Cuadrado a Dybala e ovviamente Chiellini. È andato via invece Gigi Buffon, tornato al Parma, con Szczesny che sembrava tra i possibili partenti ma ora va verso la conferma. Rinnovato Pinsoglio, la Juventus però è sempre verosimilmente a caccia di un potenziale numero che possa alternarsi col polacco vista anche la Champions League.

Calciomercato Juventus, Cairo su Sirigu: “Non è felice, se vuole andare lo accontentiamo”

Tra i nomi si è fatto anche quello di Salvatore Sirigu del Torino, che ha vissuto una stagione deludente come i granata, ma anche a livello personale. Un umore confermato anche dal presidente Urbano Cairo, che nella conferenza di presentazione di Juric ha parlato anche dell’estremo difensore della Nazionale: Per il momento è ancora nostro, anche se nell’ultima stagione l’ho visto meno felice di essere qui. Magari aveva un’ambizione diversa, e può essere anche giusto accontentarlo e dargli questa possibilità. Ha 34 anni, ma i portieri poi continuano a lungo: ci sta che abbia voglie diverse. Abbiamo sempre avuto un rapporto splendido, lo stimo ed è un ragazzo eccezionale, ma è importante anche la motivazione”. Parole abbastanza evidenti, che indirettamente confermano la possibilità per Sirigu di continuare in una squadra più importante, che potrebbe essere proprio la Juventus. Con Cairo che non farebbe quindi ostruzionismo”.