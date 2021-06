Fiorentina e altri tre club italiani sono interessati a Gianluca Busio, talento italo-americano del Kansas City

Tra i migliori prospetti della MLS, Gianluca Busio è già da tempo nel mirino della Serie A. La scorsa estate, Fiorentina e Napoli hanno presentato un’offerta per il calciatore, mentre in Primavera ‘MLSsoccer.com’ ha aggiunto anche Parma e Sassuolo alla lista degli estimatori del 19enne. In possesso di passaporto italiano, il poliedrico centrocampista ha già disputato 65 partite ufficiali con la maglia dello Sporting Kansas City, collezionando 8 reti e 8 assist. Un biglietto da visita importante che, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, continua a non passare inosservato in Serie A.

Oltre ad un ritorno di fiamma dei Viola, altri tre club del massimo campionato hanno manifestato interesse e due di essi hanno già presentato un’offerta per il numero 10 dello Sporting. Molto apprezzato dalle proprietà americane sul nostro territorio, Busio piace anche in Belgio, Francia e Olanda. Lo scorso anno è stato accostato a Barcellona e Juventus.