Inter, accordo con il nuovo sponsor | Cifre e dettagli

L’Inter non si concentra solo sulle questioni di campo, occhio allo sponsor. Arriva l’accordo: vediamo di cosa si tratta e i dettagli sulle cifre

L’Inter lavora in società per la valorizzazione del brand e incrementare le risorse in entrata nel club nerazzurro. La Beneamata, in questa fase, pensa sì al calciomercato, ma parallelamente c’è da incrementare anche le risorse, dopo mesi particolarmente difficili sotto il profilo economico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

In tal senso, un capitolo importante è sicuramente quello relativo il nuovo sponsor. L’Inter, infatti, ha tutta l’intenzione di puntare su Socios, dopo l’addio a Pirelli, a partire dalla stagione 2021/22. Ora c’è anche l’accordo per il nuovo partner e le cifre dell’operazione sembrano decisamente allettanti. L’annuncio è in programma per la prossima settimana e ormai mancano davvero solo i passaggi finali prima che tutto diventi ancor più concreto. Le cifre dell’accordo sono interessanti per l’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, accordo con il nuovo sponsor Socios: le cifre

Si tratta infatti di un accordo pluriennale da 20 milioni, a cui vanno aggiunti, però, corposi bonus. La natura di questi bonus non va ricercata solo nei risultati di squadra, ma anche a diverse iniziative che verranno messe in campo. Si tratta, ad esempio, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, dell’acquisto di token sul sito di Socios da parte dei tifosi. Il nuovo sponsor dovrebbe essere sulle nuove maglie già in America.