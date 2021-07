L’Inter in questa fase si concentra sulla fascia destra, alla ricerca del nome giusto per sostituire Achraf Hakimi. Sentenza per Bellerin e Zappacosta

Il futuro dell’Inter sul calciomercato dovrà passare inevitabilmente dalla ricerca di un nuovo esterno destro. L’addio di Achraf Hakimi, infatti, con direzione PSG, resta una ferita apertissima nei discorsi di calciomercato dell’Inter. Il laterale marocchino, infatti, è stato uno degli uomini più importanti in casa nerazzurra per la conquista dello scudetto. Una cavalcata terminata con un addio probabilmente prematuro.

E ora l’Inter si concentra principalmente sul sostituto da regalare a Simone Inzaghi. Uno dei nomi più caldi per la difesa è sicuramente quello di Hector Bellerin. Ve ne stiamo parlando ormai da settimane: è lui uno dei principali obiettivi nerazzurri. Il problema resta quello relativo la formula, con il calciatore che ha già detto sì. L’Inter vorrebbe concludere l’affare in prestito, ma l’Arsenal non ci sente.

Il tifo nerazzurro non sembra, però, particolarmente entusiasta del suo eventuale approdo a Milano. Bellerin, infatti, nel sondaggio proposto quest’oggi agli utenti di Calciomercato.it è finito quest’oggi al terzo posto, con solo il 17% dei voti, ampiamente dietro Dumfries e alle spalle anche di Zappacosta.

Ecco l’esito completo del sondaggio: