Calciomercato Inter, problema Lautaro | La mossa dell’agente

In casa Inter si continua a lavorare al rinnovo di Lautaro Martinez, ma in ottica calciomercato l’agente strizza l’occhio alle big europee

“Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via”. Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, è stato chiaro ai microfoni di Calciomercato.it. L’Inter vuole il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023, ma le richieste di ingaggio del giocatore sono vicine ai 6 milioni di euro a stagione, cifra molto elevata che lo avvicinerebbe ad altri big della rosa come Lukaku. Intanto, per lui restano vigili le migliori squadre europee.

Calciomercato Inter, Lautaro strizza l’occhio alle big europee

Tra i club che potrebbero fare un tentativo per Lautaro Martinez ci sono Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Il suo agente, riporta ‘Tuttosport’, starebbe dunque strizzando l’occhio alle big europee, che però non si sono mai avvicinate agli 80-90 milioni di euro chiesti da Marotta. Anche sugli interessamenti stranieri, Camano ha parlato in maniera precisa: “Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l’Inter”.