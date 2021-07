Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto oggi pomeriggio l’esperto di mercato Rudy Galetti per fare il punto soprattutto di casa Milan

Nuovo appuntamento con il TG mercato di CMIT TV nel corso del quale è intervenuto anche Rudy Galetti che si è soffermato in particolare sulle questioni di casa Milan: “Vlasic? È un profilo che sicuramente piace. Ieri si sono accavallate diverse voci. A me risulta che con il CSKA non ci sia nessun accordo, col calciatore c’è invece un accordo per un contratto di 5 anni. Nella giornata odierna si prova a ricucire il gap tra domanda ed offerta con il CSKA Mosca. Il Milan potrebbe alzare l’offerta ma non c’è ancora nessuna intesa, le parti non sono così vicine”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

ALA DESTRA – “Ci deve essere prima una cessione con Castillejo più probabile. Ci sono un paio di piste in Spagna tra cui il Betis. Prima si deve lavorare in uscita. Su Ziyech c’è stato il no al prestito del Chelsea. Ora è difficile ma potrebbe sbloccarsi qualcosa verso fine mercato. Nei giorni scorsi sull’ala destra è sbucato Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Ragazzo interessante che potrebbe essere il colpo a sorpresa che i tifosi non si aspettano. Bisogna però risolvere prima il tema delle uscite”.

ROMAGNOLI – “È ad un bivio. Deve capire in prima persona se voler continuare l’avventura in rossonero giocando però un ruolo diverso, magari da subentrante. Modo e tempo per giocare ce ne sarà comunque per tutti. Il Milan è anche aperto ad una estensione del contratto nonostante l’agente sia Mino Raiola. Qualche tempo fa dissi che poteva essere pedina di scambio per Luis Alberto. Lotito però chiede cash ed è difficile da questo punto di vista. Romagnoli può essere accostato alla Lazio, al Barcellona così come rimanere al Milan. Dipende molto dalla sua volontà”.