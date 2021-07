Calciomercato Juve, tesoretto da 45 milioni | Assalto a Demiral!

Calciomercato Juve: nuove conferme sull’interessamento dell’Atalanta per Demiral. Assalto se parte Romero: cifre e dettagli

Inizia ufficialmente anche la stagione della Juventus. Questa mattina tutti i giocatori non impegnati in Nazionale sono tornati alla Continassa per le visite mediche di rito prima del raduno. Visita al J-Medical anche da parte di Massimiliano Allegri. Parallelamente, la dirigenza è sempre impegnata sul calciomercato: la priorità è Manuel Locatelli, mentre in uscita resta da monitorare anche la situazione di Demiral. Il difensore turco è in bilico, in quanto in cerca maggiore spazio, e per la giusta offerta potrebbe lasciare i bianconeri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Atalanta all’assalto di Demiral se parte Romero | Tutti i dettagli

L’ex Sassuolo piace all’Everton, e in Serie A all’Atalanta di Gasperini. In questo senso, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Manchester United sarebbe disposto a sborsare fino a 45 milioni di euro per Romero, fresco vincitore della Copa America con l’Argentina. Un’eventuale offerta che potrebbe far vacillare il club bergamasco, che a quel punto andrebbe all’assalto di Demiral. La Juve valuta il turco circa 40 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Demiral-Atalanta.