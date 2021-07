Calciomercato Milan, i rossoneri si preparano ad accogliere Olivier Giroud: fatta con il Chelsea, adesso si punta al trequartista

Il Milan ha il suo vice Ibrahimovic. E’ in arrivo Olivier Giroud, al termine di un lungo inseguimento. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan e Giroud avevano trovato già qualche giorno fa la quadra sull’ingaggio. Ora, è arrivata anche l’intesa con il Chelsea, che lo ha liberato per un milione di euro. Lo sbarco dell’attaccante francese è previsto per domani sera a Milano, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Le visite mediche si svolgeranno dunque venerdì e il giocatore, dopo aver concluso l’iter, tornerà in vacanza con la famiglia per aggregarsi al gruppo il 26 luglio.

Calciomercato Milan, ora caccia a Vlasic: ma il Cska Mosca fa muro

Il Milan cercherà adesso di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Calhanoglu con un nuovo trequartista. Diversi nomi in ballo, i rossoneri spingono però per Nikola Vlasic. Ieri Calciomercato.it ha raccontato della richiesta del Cska Mosca di 30 milioni, una anticipazione confermata sempre dalla ‘Gazzetta dello Sport’. I rossoneri invece cercherebbero di chiudere l’operazione con un prestito con diritto di riscatto. Maldini e Massara stimano il croato, polivalente di centrocampo, da tempo e avevano avuto contatti già dai mesi scorsi con l’entourage del giocatore. Contatti destinati a proseguire prossimamente, la trattativa non si annuncia facile.