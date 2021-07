Secondo Sandro Sabatini, il Milan punterà adesso su Ibrahimovic e Giroud, per poi andare All-inter su Vlahovic la prossima stagione

Il Milan di Stefano Pioli ben presto avrà Olivier Giroud. Il francese, dopo una lunghissima trattativa, potrà finalmente sbarcare in Italia, per svolgere le visite mediche prima di mettere nero su bianco. E’ pronto un contratto biennale per il calciatore, che già in settimana sarà rossonero. Al Chelsea, come raccontato, due milioni di euro (1+1 di bonus).

Calciomercato Milan, grande colpo rimandato

Olivier Giroud – non ci sono mai stati dubbi – sarà il centravanti che svolgerà il ruolo di co-titolare di Zlatan Ibrahimovic. E’ facile pensare che i due attaccanti si alterneranno durante il corso della stagione. Non ci sarà dunque il grandissimo colpo in avanti ma dovrebbe essere solo rimandato. Da tempo, ormai, si parla di Dusan Vlahovic al Milan. L’attaccante, però, difficilmente lascerà la Fiorentina in questa stagione.

L’addio dovrebbe arrivare nel 2022, quando alla scadenza del suo contratto con la viola mancherà solo un anno. Il Milan è così pronto a tornare alla carica fra un anno. Ne è convinto Sandro Sabatini “Il Milan ha deciso di affidarsi a Ibrahimovic e Giroud in attacco per questa stagione – ammette il giornalista a ‘Radio Radio’ -, due centravanti esperti per poi andare all-in su Vlahovic l’anno prossimo”.