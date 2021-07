Calciomercato Juventus, prosegue il braccio di ferro con il Sassuolo per Locatelli: la data del nuovo incontro con i neroverdi

Ad Europeo concluso, il calciomercato entra definitivamente nel vivo. Tante le situazioni da risolvere legate ai giocatori dell’Italia campione, numerosi gli azzurri ad avere tante richieste dopo il trionfo. Il caso più caldo è però sempre quello di Manuel Locatelli. Il forcing della Juventus prosegue e adesso si punta a strappare finalmente l’accordo con il Sassuolo.

Juventus, il Sassuolo alza il muro: ma Locatelli ha già deciso

Il centrocampista, protagonista a Euro 2020 con la doppietta contro la Svizzera, attende, ma ha già le idee chiare. Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà di Locatelli è quella di vestire la maglia della Juventus. L’offerta dell’Arsenal non gli interessa, anche se la proposta dei ‘Gunners’ è ciò su cui spinge il Sassuolo. La valutazione del giocatore è ormai acclarata sui 40 milioni, i neroverdi per il momento non gradiscono la formula proposta da Torino. La dilazione su più esercizi non è un problema, le contropartite (da Dragusin a Frabotta) nemmeno, gli emiliani chiedono però un obbligo di riscatto entro questa stagione. La ‘Gazzetta dello Sport’ spiega che le parti dovrebbero incontrarsi tra domani e dopodomani, un confronto fondamentale che però potrebbe non essere ancora decisivo.