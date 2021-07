Italia, Mattarella e Chiellini ricordano Astori | "Gli dedichiamo la vittoria"

Le parole e i complimenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti della nazionale italiana e di Matteo Berrettini

Il trionfo dell’Italia contro l’Inghilterra a Wembley è stato accolto con grande entusiasmo al Quirinale. Ad accogliere la nazionale di Roberto Mancini, presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del CONI Malagò e della FIGC Gabriele Gravina. Molto emozionati gli azzurri presenti, insieme a Matteo Berrettini, arrivato secondo al torneo di Wimbledon. Le parole del ct Mancini: “Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, ringraziamo il presidente per essere il nostro primo tifoso insieme ai tanti italiani che ci hanno incitato. Siamo orgogliosi di essere qui al Quirinale. Abbiamo scritto una delle pagine più belle del nostro calcio, dedichiamo la vittoria agli italiani. Abbiamo sofferto con Berrettini, gli faccio i complimenti. Siamo convinti che tornerà a Wimbledon a vincerà”.

Ha parlato anche Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia: “Ringrazio il presidente Mattarella a nome mio e della squadra, volevamo dedicarle la vittoria insieme ai milioni italiani nel mondo. Estendiamo la dedica a Davide Astori, che avremmo voluto qui con noi ma è sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Abbiamo anteposto l’interesse della squadra al singolo, se oggi siamo qui non è per un rigore in più segnato dei nostri avversari. Ma perché abbiamo vinto condividendo l’amicizia, uno dei migliori sentimenti della vita. Berrettini ci ha fatto sognare, lo abbiamo tifato come se fosse un compagno. Non ti fermare. Questo legame ci ha fatto sentire fratelli d’Italia”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, contatti continui per Bellerin: la situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Lo ha comunicato al club

Italia, i complimenti del presidente Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella ha poi preso la parola: “Non è questo il giorno per fare un discorso, questo è il giorno degli applausi. I complimenti più grandi vanno ai giocatori, che hanno vinto pur giocando con due pesanti handicap. Lo stadio pieno di tifosi inglesi e il gol subito a freddo. Ieri mi hanno chiesto un commento a caldo, che confermo: gli italiani vi hanno circondato con il loro affetto e avete ricambiato. Insieme a Berrettini avete reso onore allo sport: un grande traguardo la finale di Wimbledon, come una vittoria aver vinto il primo set”.

Mattarella ha poi ricordato Astori e si è complimentato con gli azzurri: “Ringrazio Mancini per la rivoluzione del gioco e per la preparazione delle partite. Un grazie anche a Gianluca Vialli, per aver espresso i sentimenti e le emozioni che tutti noi provavamo. Faccio i miei complimenti a Donnarumma per essere stato il miglior giocatore dell’Europeo e aver fatto gioire milioni di italiani. Anche io vorrei ricordare Davide Astori, che certamente è stato nei vostri pensieri in questi giorni. Ringrazio tutti voi e in particolare lei (Spinazzola, ndr) per aver esultato con le stampelle. Auguri per il futuro“.