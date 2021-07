Italia, il Premier Draghi esalta Donnarumma | “Che parate!”

Le parole del Premier Mario Draghi nei confronti dell’Italia in visita a Palazzo Chigi: elogio a Gianluigi Donnarumma

Dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono arrivati i complimenti del Premier Mario Draghi a Palazzo Chigi per la Nazionale italiana. Di seguito, le sue parole: “Inizio con il commissario tecnico Mancini e con il capitano, Giorgio Chiellini, oltre a chiaramente Berrettini e gli atleti dell’atletica leggera. Ringrazio e saluto i presidenti delle Federazioni. I vostri successi sono stati straordinari, l’Italia ha vinto l’Europeo dopo oltre 50 anni e Berrettini è arrivato in finale di Wimbledon dopo più di un secolo e mezzo. Lo sport segna la storia delle Nazioni, dalla Coppa Davis del ’76, l’urlo di Tardelli del Mondiale ’82 e le vittorie del tennis come quelle al Roland Garros e US Open. Oggi voi siete entrati nella storia con gli sprint, i servizi, i gol e le parate… E che parate!“. Quest’ultimo, chiaro riferimento alle prestazioni di Gigio Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve e Milan, UFFICIALE: addio Serie A

Prosegue poi il Premier Draghi: “Lo spirito di squadra creato da Mancini, insieme ai sacrifici e alle lacrime di Spinazzola. Loro non sono qui, ma voglio anche ringraziare tutte le vostre famiglie. Avete rafforzato il senso di appartenenza e ci avete messo al centro dell’Europa. Lo sport unisce e argina il razzismo, anche in momenti difficili come questo. Dico anche grazie alla Vezzali, siete dei modelli non solo per le nuove generazioni ma anche per noi. Faccio gli auguri a coloro che parteciperanno a Tokyo 2020 per rivivere altre notti magiche. Grazie”.