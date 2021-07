Finisce l’avventura di Rodrigo De Paul in Serie A. Confermato quanto scritto su Calciomercato.it: l’argentino è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Non ci sono mai stati dubbi, ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei Colchoneros: il talento argentino – come si legge sul sito del club spagnolo – ha firmato un contratto di ben cinque stagioni.

De Paul lascia così l’Udinese e l’Italia. Il calciatore, protagonista all’ultime edizione della Coppa America con Di Maria e Lionel Messi, non giocherà dunque più in Serie A. L’argentino piaceva a tutte le big, dalla Juventus al Milan, passando per l’Inter e il Napoli ma l’offerta di 35 milioni di euro più altri 5 di bonus, per arrivare ai 40 complessivi, dell’Atletico ha sbaragliato la concorrenza.